Dode en meerdere zwaargewonden door vuurwerkongelukken

Tijdens de jaarwisseling is in Nijmegen een persoon om het leven gekomen door een ernstig ongeluk met vuurwerk. Ook zijn meerdere zwaargewonden gevallen. Dat meldt de politie.

Het dodelijk incident gebeurde rond 00.30 uur aan de Meeuwse Acker. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Zwaargewonden

Op meerdere plekken in het land raakten mensen zwaargewond door vuurwerk. In Culemborg liep iemand ernstig letsel op bij een ongeval in de Wolfstraat. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Ook in Lichtenvoorde ging het mis (zie bovenstaande video). Daar raakte woensdagavond rond 21.30 uur iemand zwaargewond aan de Tongerlosestraat. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

In het Noord-Hollandse Oostwoud raakte rond 23.00 uur iemand zwaargewond bij een vuurwerkongeval aan de Heemraad Witweg. Het slachtoffer is met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit is nog niets bekend.

Veel oogletsel gemeld

Naast de dode en zwaargewonden zijn er ook veel slachtoffers met oogletsel. Het Oogziekenhuis Rotterdam meldt dat tot donderdagnacht tien patiënten zijn binnengebracht met oogverwondingen door vuurwerk. Het ziekenhuis zegt dat het aantal lastig te vergelijken is met andere jaren, omdat cijfers op verschillende momenten worden gedeeld.

Vorig jaar meldde het Oogziekenhuis rond hetzelfde tijdstip dertien patiënten. Dat aantal liep later op tot 27. Over de ernst van het letsel van de huidige slachtoffers is nog geen nadere informatie bekendgemaakt.