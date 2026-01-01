Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dode en meerdere zwaargewonden door vuurwerkongelukken

Ongeluk

Vandaag, 01:31 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Tijdens de jaarwisseling is in Nijmegen een persoon om het leven gekomen door een ernstig ongeluk met vuurwerk. Ook zijn meerdere zwaargewonden gevallen. Dat meldt de politie.

Het dodelijk incident gebeurde rond 00.30 uur aan de Meeuwse Acker. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Zwaargewonden

Op meerdere plekken in het land raakten mensen zwaargewond door vuurwerk. In Culemborg liep iemand ernstig letsel op bij een ongeval in de Wolfstraat. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Ook in Lichtenvoorde ging het mis (zie bovenstaande video). Daar raakte woensdagavond rond 21.30 uur iemand zwaargewond aan de Tongerlosestraat. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

In het Noord-Hollandse Oostwoud raakte rond 23.00 uur iemand zwaargewond bij een vuurwerkongeval aan de Heemraad Witweg. Het slachtoffer is met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit is nog niets bekend.

Veel oogletsel gemeld

Naast de dode en zwaargewonden zijn er ook veel slachtoffers met oogletsel. Het Oogziekenhuis Rotterdam meldt dat tot donderdagnacht tien patiënten zijn binnengebracht met oogverwondingen door vuurwerk. Het ziekenhuis zegt dat het aantal lastig te vergelijken is met andere jaren, omdat cijfers op verschillende momenten worden gedeeld.

Vorig jaar meldde het Oogziekenhuis rond hetzelfde tijdstip dertien patiënten. Dat aantal liep later op tot 27. Over de ernst van het letsel van de huidige slachtoffers is nog geen nadere informatie bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

ME-inzet, grote branden en vuurwerkongelukken: dit gebeurde tijdens nieuwjaarsnacht
ME-inzet, grote branden en vuurwerkongelukken: dit gebeurde tijdens nieuwjaarsnacht
Massaal vuurwerk afgestoken in gemeenten met verbod
Massaal vuurwerk afgestoken in gemeenten met verbod

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.