Massaal vuurwerk afgestoken in gemeenten met verbod

Mensen hebben ook deze jaarwisseling weer veel vuurwerk afgestoken in gemeenten waar dat niet is toegestaan. Onder meer in Amsterdam en Utrecht steken mensen massaal vuurwerk af. Zo gaat het los op de Lindengracht en rond het Museumplein, zien verslaggevers van het ANP.

In Rotterdam werd het afsteekverbod al voor middernacht volop genegeerd. Op veel plaatsen was geknal te horen en werd de lucht verlicht door het vele vuurwerk dat al werd afgestoken, zag een verslaggever. Ook in Rotterdam-Noord is niets te merken van het verbod. De politie is niet zichtbaar op straat en er wordt niet ingegrepen, aldus een verslaggever. Op de kades rond de Erasmusbrug hadden zich duizenden mensen verzameld voor het Nationale Vuurwerk.

Ook in Nijmegen wordt massaal vuurwerk afgestoken terwijl dat eigenlijk niet mag, zo is te zien op beelden van De Gelderlander. In Utrecht ziet een verslaggever ook veel vuurwerk boven verschillende delen van de stad.

Vuurwerkverbod

In twintig gemeenten geldt deze jaarwisseling een vuurwerkverbod. Het gaat om Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bloemendaal, Eindhoven, Haarlem, Heemstede, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Soest, Tilburg, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zutphen en Zwolle. Meer dan honderd gemeenten werken met vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rond ziekenhuizen, woonzorgcentra en natuurgebieden.