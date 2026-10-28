Wolfwerende honden beschermen schapen, maar subsidie blijft achter

We hebben tegenwoordig niet alleen wolfwerende rasters voor schapenkuddes in ons land, maar ook wolfwerende honden. De honden worden ook wel kuddebeschermingshonden genoemd. Die moeten schapen voor de wolf behoeden. Probleem: het is best duur. Herders in Nederland krijgen nauwelijks steun voor de kosten van aankoop, begeleiding en verzorging.

Herder Nynke Leen uit Exloo heeft sinds vorig jaar twee van de speciale herdershonden. Ze worden getraind in het buitenland, in haar geval in Spanje, zodat ze hier gelijk goed ingezet kunnen worden. Dat gebeurt in duo's, omdat dat nodig is om de wolf goed te kunnen wegjagen.

"Het is wel echt wat anders dan de bordercollie die we gebruiken, dus ik moest wel even wennen", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Maar ze zijn hartstikke fijn en het werkt goed."

Steeds meer wolven gesignaleerd

Toen zij vorig jaar via de stichting waarvoor ze werkt de honden kon krijgen, was er bij haar in Drenthe nog geen overlast van de wolf door aanvallen bij schapen. Het was dus een puur preventieve maatregel. En die kwam op tijd. "Inmiddels wordt de wolf steeds meer bij ons gesignaleerd. Maar door de honden zijn mijn schapen niet aangevallen."

Het Dinamo Fonds, dat zich inzet voor behoud van onze leefomgeving, zegt dat 21 van de 190 schapenkuddes in Nederland al worden beschermd door de speciaal opgeleide honden. Toch krijgen herders in Nederland nauwelijks steun voor de kosten van aankoop, begeleiding en verzorging, zeggen zij.

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Eén hond kost 3000 euro

"Een volwaardige hond kost zo’n 3.000 euro en je hebt er twee nodig. Dan komt de training en verzorging er nog bij", zegt Henk Atze Dijkstra, directeur van het Dinamo Fonds. Daar komen dus nog duizenden euro's bij.

Tot nu toe is de provincie Gelderland de enige provincie die tot 14.400 euro subsidieert. Provincies moeten zelf bepalen wat ze doen, aldus het Interprovinciaal Overleg. Drenthe, de provincie waar Nynkes kudde zit, is nog bezig met beleid.

"Op 1 juli is er een motie ingediend rond dit onderwerp. We willen geld beschikbaar gaan stellen. De voorwaarden van de subsidie voor die wolfwerende honden zijn dus nog in de maak, maar het komt er zeker", bevestigt een woordvoerder tegenover Hart van Nederland.