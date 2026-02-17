Nieuwe machine moet schapen beter beschermen tegen wolf

De provincie Drenthe helpt een bedrijf in Spier dat een machine ontwikkelt die het neerzetten en opruimen van verplaatsbare wolfwerende netten vergemakkelijkt. De netten moeten schapen beschermen tegen een wolvenaanval.

Het plaatsen en weer weghalen van de netten is zwaar werk en kost nu veel tijd. De nieuwe machine neemt deze nadelen grotendeels weg en dat maakt het voor schapenhouders veel makkelijker om hun dieren goed te beschermen, meldt de provincie.

Drenthe trekt ruim 16.000 euro uit om het ontwikkelen van de machine te ondersteunen. Het gaat om een eenmalige subsidie. Steeds meer Drentse veehouders beschermen hun dieren met rasters die een wolvenaanval moeten voorkomen. In 2025 trok de provincie 3,3 miljoen euro extra uit om alle aanvragen voor zo'n wolfwerend raster te kunnen honoreren.