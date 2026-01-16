Wolf slaat toe bij alpaca's, hobbyhouders stoppen ermee: 'Het is niet leuk meer'

De wolf, die al jaren bekendstaat om zijn smaak voor schapen, blijkt ook dol te zijn op alpaca's. In probleemgebieden rond de Hoge Veluwe zijn de afgelopen jaren meerdere dieren doodgebeten. Voor steeds meer hobbyhouders is de maat vol. Manoek en Gerben van Omme uit Otterlo maakte het twee keer mee en besloten definitief te stoppen: "Sinds drie maanden is de wei leeg, maar hier liepen onze alpaca's. Eigenlijk zijn alle alpaca's doodgebeten, waarvan één ook drachtig was. Het is niet leuk meer."

De Alpaca Association waarschuwt dat vooral hobbyhouders kwetsbaar zijn. "De standaardrasters van 120 centimeter helpen nauwelijks", zegt Chantal Versleijen. "Hogere hekken zijn duur en vaak nog steeds geen garantie." Ze hoopt op landelijke richtlijnen voor alpacahouders.

' Het is niet meer te doen'

Voor Manoek en Gerben is de keus duidelijk: geen alpaca's meer. Er zijn in totaal vier dieren doodgebeten. "Je bent heel bang geworden, vooral voor mijn kinderen. Ik vind dat ze gewoon veilig buiten moeten kunnen spelen", zegt Manoek.

Het stel heeft van alles geprobeerd om de dieren te beschermen, maar de investering voor een hek is groot en ze vinden een 1.80 meter hoog hek er niet uit zien. "Ik had de alpaca's voor de lol, maar het is gewoon niet meer te doen. Onlangs heb ik het nog veel gekker meegemaakt. Ik heb twee honden en die werden ineens omringd door vijf wolven", vertelt hij.

Geen ongewoon gedrag

Wolfdeskundige Glenn Lelieveld ziet geen ongewoon gedrag bij de wolf. Volgens hem zit het in de aard van de wolf om grotere dieren te pakken: "In Amerika pakt de wolf bizons, in China paarden. Het is normaal dat ze grotere dieren doden. Een alpaca is voor een wolf net zo interessant als een edelhert."