Uniek: wolvenroedel in sneeuw vastgelegd op wildcamera

Indrukwekkend. Je kunt niets anders zeggen wanneer je de beelden van een wolvenroedel ziet die voor de wildcamera van Natuurmonumenten langstrekt. Waarschijnlijk gaat het om een groep van elf die rondtrekt op de zuidelijke Veluwe. En hoewel de plaatjes prachtig zijn, roept het natuurlijk ook vragen op: één wolf tegenkomen is nog tot daar aan toe, maar wat doe je als je deze roedel tegen het lijf loopt?

"Hier hoop je op dat het ooit gaat gebeuren. Je ziet al zelden een complete roedel, laat staan in de sneeuw. En dan ook elf dieren in deze samenstelling", jubelt boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten. Hij plaatste een aantal video's op sociale media die veel bekijks trekken. "En het is ook nog eens een opname die overdag gemaakt is. Dat zie je zeker niet dagelijks."

Stilstaan, beetje kijken

Maar wat dan als je die roedel tegenkomt? Dat zal niet zo snel voorkomen, denkt Theunissen. Maar los daarvan zullen de dieren volgens hem niet heel ander gedrag vertonen in een groep ten opzichte van individueel. "Wolven vluchten niet, die jagen. Ze zullen dus hetzelfde doen - ook in een roedel - wanneer ze ons zien: stilstaan en een beetje kijken. Dit is niet veel anders dan wanneer je een enkele wolf tegenkomt. Sterker nog: ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het gedrag van wolven in een roedel anders is dan bij een enkele wolf."

Ook hier blijft het advies dus: blijf rustig, ren niet weg, maak je groot en maak geluid. De roedel waar het hier om gaat leeft voornamelijk in het zuidwestelijke deel van de Veluwe, maar ook trekken ze langs of naar andere gebieden.

Nog meer tips? Hart van Nederland heeft hier een handige video staan, waarin we je alles uitleggen over de wolf.