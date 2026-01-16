Opnieuw wolf gezien bij basisschool: kinderen moeten binnen blijven

In het Drentse Zeijen is er een wolf gespot in de buurt van de Openbare Basisschool de Zeijer Hoogte. Hierop zijn er veiligheidsmaatregelen genomen: De leerlingen moeten binnen blijven en de ouders krijgen de keuze om hun kind eerder op te halen. Ook controleert de school met behulp van de provincie of alle kinderen binnen waren.

Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een zwervende jonge wolf. Dit past volgens hun binnen de trend rond deze tijd van het jaar waar meer zwervende wolven worden waargenomen. "Het is dan ook niet heel verwonderlijk dat ook in Zeijen een wolf gespot is", leggen ze uit aan RTV Drenthe

Protocol voor wolvensignalen

Eerder deze week werd in Ruinen ook een school tijdelijk gesloten om dezelfde reden (Zie onderstaande video). De provincie werkt nu aan een protocol voor scholen bij wolvensignaleringen.