Basisschool Ruinen dicht vanwege wolf in de buurt van schoolplein

Dieren

Vandaag, 14:52

Basisschool 't Oelebröd in Ruinen blijft maandag gesloten nadat in de directe omgeving van de school een wolf is waargenomen. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De provincie Drenthe onderzoekt de situatie.

De wolf werd maandagochtend gezien op een sportveld naast het schoolplein. Op camerabeelden in de bovenstaande video is te zien hoe de wolf door de straten rent.

In overleg met de burgemeester en de provincie is daarop besloten om de school uit voorzorg de hele dag dicht te houden. Omdat vanwege code oranje de lessen pas om 10.30 uur zouden beginnen, waren er op dat moment nog geen kinderen aanwezig.

Het is nog niet duidelijk of de school dinsdag wel open kan.

Door Redactie Hart van Nederland

