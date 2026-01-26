Volg Hart van Nederland
Alweer wolf dood in Drenthe: vierde in twee maanden, nu bij Dalen

Dieren

Vandaag, 13:30 - Update: 4 uur geleden

Op de N34 bij Dalen is maandagochtend een wolf aangereden. Dat bevestigt de provincie Drenthe aan RTV Drenthe. Het dier heeft de aanrijding niet overleefd. Onderzoek moet uitwijzen om welke wolf het gaat. Het is niet bekend of de bestuurder bij de aanrijding gewond is geraakt.

Met de wolf van maandagochtend komt het aantal overleden wolven in Drenthe de afgelopen twee maanden op vier. Hiervan overleden er drie binnen acht dagen tijd. De dieren kwamen om in de omgeving van Hijken, Nationaal Park Dwingelderveld, en Doldersummerveld.

In de onderstaande video is te zien hoe Drentenaren protesteren tegen de wolf:

Alleen de wolf op het Doldersummerveld is geïdentificeerd. Dat ging om mannetjeswolf GW5258m. De identiteit van de andere wolven is nog onbekend.

Door Redactie Hart van Nederland

