Opnieuw toename in wolfaanvallen op vee, aantal kan meer worden

Dieren

Vandaag, 07:19 - Update: 3 uur geleden

Vergeleken met twee jaar geleden zijn er vorig jaar opnieuw meer aanvallen geweest van wolven op vee. Het gaat om 888 geregistreerde aanvallen waarbij zeker is dat een wolf de schade heeft veroorzaakt. Dat meldt organisatie BIJ12, die deze gegevens bijhoudt. Dat aantal kan nog oplopen, want 212 meldingen van mogelijke wolfaanvallen worden nog onderzocht. Bovendien is het doen van een melding niet verplicht.

De provincie Gelderland is koploper als het gaat om het aantal aangevallen dieren. Ruim de helft van alle vastgestelde aanvallen vond daar plaats. Het is zeker dat wolven in Gelderland 434 keer vee doodbeten.

Vorige week werd bekend dat de wolf die vorig najaar werd gezenderd op De Hoge Veluwe een flinke zwerftocht achter de rug heeft. In drie maanden tijd legde de wolf ruim 2500 kilometer af en zwom hij heen en terug de IJssel over:

In Zeeland is er voor het eerst sinds 2019 geen enkele melding gedaan van mogelijke wolfschade aan vee.

Preventie maatregelen

Opvallend is dat veel landeigenaren hun land onvoldoende beschermen tegen wolven. Uit gegevens van BIJ12 blijkt dat bijna 90 procent van de landeigenaren geen of onvoldoende preventieve maatregelen had getroffen om schade door wolven te voorkomen.

Door ANP

