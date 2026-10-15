Kabinet sluit steun aan noodlijdende zeehondenopvang niet uit

Het kabinet sluit niet uit dat het financieel bijspringt om het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) te helpen. Het centrum, waar ook de voormalige Zeehondencrèche Pieterburen is ondergebracht, kampt met grote financiële problemen. Staatssecretaris Silvio Erkens (Dierenwelzijn) wil eerst weten hoe de miljoenenproblemen zijn ontstaan. Ook maakt hij onderscheid tussen het redden van het centrum en het veiligstellen van de opvang en het onderzoek naar zeehonden.

Het WEC in Lauwersoog vreest op korte termijn failliet te gaan. De gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen hebben al laten weten geen publiek geld meer te willen steken in het centrum, dat de financiële problemen volgens critici deels over zichzelf heeft afgeroepen.

Erkens wil met betrokken partijen in gesprek, ook om uit te zoeken "wat vanuit het Rijk nog mogelijk is". Hij vindt het daarbij wel belangrijk om uit te zoeken "hoe deze financiële situatie is ontstaan", en of sprake is van een eenmalig of een structureel tekort. De bedragen die genoemd worden zijn "heel fors", vindt de staatssecretaris. "Dat moeten we ook meewegen."

In onderstaande video legt Kamerlid Kostic van Partij voor de Dieren uit dat ze het kabinet oproept om met een plan te komen voor Pieterburen.

1:01 'Rijk moet verantwoordelijkheid nemen over zeehondencentrum Pieterburen'

'We moeten goed nadenken'

D66-Kamerlid Marieke Vellinga-Beemsterboer is dat met Erkens eens. "Voordat we daar onverdroten inspringen, moeten we wel even heel goed nadenken", zei zij. "Maar de opvang moet wel gegarandeerd zijn voor de komende maanden."

Wat PRO betreft hoeft dat niet per se bij WEC te zijn. "Ik weet niet of het verstandig is om er nog meer geld in te steken", zei Kamerlid Laura Bromet. "Als dieren op een andere plek terechtkunnen, dan kunnen wij daarmee leven."

De staatssecretaris noemde nog twee plekken waar zeehonden in nood kunnen worden opgevangen, Ecomare op Texel en A Seal in Stellendam. Het is volgens hem ook "niet aan de orde" dat de dieren die nu bij WEC worden opgevangen, "weg moeten voordat zij weer kunnen worden uitgezet".