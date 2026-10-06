Schip loopt vast op zandplaat bij Breskens, tientallen passagiers van boord gehaald

Een schip met zeventig passagiers en vijf bemanningsleden aan boord is dinsdag vast komen te liggen op een zandplaat in de Westerschelde. Dat gebeurde vlakbij Breskens, een dorpje in Zeeuws-Vlaanderen. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een rondvaartboot waarmee passagiers zeehonden gingen spotten.

Bijna iedereen op het schip is in het begin van de middag met boten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij naar Breskens gebracht, zegt een woordvoerder van de kustwacht. Drie bemanningsleden zijn nog aan boord.

Het gaat om een schip van ongeveer 100 jaar oud, zegt de woordvoerder van de KNRM. Veel van de passagiers zijn op leeftijd. Een persoon gebruikt een rolstoel. Een helikopter en meerdere reddingsboten waren ingezet voor de actie.