Donaties stromen binnen voor Pieterburen: ‘Nog lang niet genoeg’

De bedreigde zeehondenopvang krijgt krijgt massale steun nadat bekend werd gemaakt dat het centrum in Lauwersoog bijna failliet gaat. Volgens een woordvoerster van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC), waar zeehondencentrum Pieterburen onder valt, staat de teller dinsdagmiddag al op meer dan 200.000 euro. “Alle financiële hulp is welkom. Maar we zijn er nog lang niet.”

Via de eigen website kwam ruim 150.000 euro binnen en via een crowdfunding nog eens ruim 84.000 euro. De duizenden reacties en giften geven het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) hoop. Stichting Zeehondencentrum Pieterburen verhuisde anderhalf jaar geleden naar het nieuwe Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) in Lauwersoog.

In onderstaande video legt Kamerlid Kostic van Partij voor de Dieren uit dat ze het kabinet oproept om met een plan te komen voor Pieterburen.

1:01 'Rijk moet verantwoordelijkheid nemen over zeehondencentrum Pieterburen'

Hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen hebben tot flinke financiële tekorten geleid, Er is zeker 2,8 miljoen euro nodig om het centrum te redden.

Geen nieuwe financiële hulp

Het WEC hoopt ook op nieuwe hulp van de gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen. Zij droegen eerder bij aan de bouw en opening van het WEC, maar zeggen dat er na maanden overleg geen houdbare oplossing is gevonden.

Beide overheden betreuren de situatie en stellen dat ze binnen de wettelijke regels zorgvuldig naar mogelijkheden hebben gezocht. Volgens hen zijn ze daar transparant over geweest. Het WEC zegt juist verrast te zijn. Binnen de Provinciale Staten steunen de coalitiepartijen het besluit om geen nieuwe financiële hulp te bieden.

Wat gebeurt er met de zeehonden?

Volgens het centrum kunnen de komende maanden ongeveer zeventig zeehonden zonder opvang komen te zitten. Andere opvangcentra, A Seal en Ecomare, hopen op een oplossing en kunnen nog niet concreet zeggen hoeveel dieren zij (tijdelijk) kunnen overnemen.