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Zeehondencentrum Pieterburen dreigt failliet te gaan

Zeehondencentrum Pieterburen dreigt failliet te gaan

Dieren

Gisteren, 21:49

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Zeehondencentrum Pieterburen dreigt binnen twee weken faillissement aan te vragen. De organisatie achter het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) in Lauwersoog zit diep in de financiële problemen. Als het centrum sluit, verliezen veertig medewerkers hun baan en kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen. Dat meldt het zeehondencentrum maandag zelf.

Het zeehondencentrum verhuisde in april 2025 van Pieterburen naar het nieuwe WEC in Lauwersoog. Sindsdien stapelden de financiële tegenvallers zich op. De bouw en ingebruikname vielen duurder uit dan verwacht en ook de bezoekersinkomsten bleven achter.

Volgens het centrum ontstaat door het uitblijven van overheidssteun een financieel gat van 2,8 miljoen euro. Het bestuur erkent zelf ook fouten te hebben gemaakt, onder meer door te optimistische verwachtingen over bezoekersaantallen.

Tientallen zeehonden in gevaar

Een faillissement zou betekenen dat het centrum vlak voor het pupseizoen van de grijze zeehond moet sluiten. Volgens de organisatie kunnen daardoor de komende maanden ongeveer zeventig zeehonden, onder wie 35 pasgeboren pups, niet worden opgevangen. Het centrum vreest dat deze dieren daardoor niet overleven.

Ook het wetenschappelijk onderzoek naar zeehonden zou stoppen. Het bestuur hoopt alsnog een financiële oplossing te vinden om sluiting te voorkomen.

Door Redactie Hart van Nederland

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