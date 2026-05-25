Eerste zeehondenpup gevonden, piepjong dier 'zocht huilend moeder'

De eerste jonge gewone zeehond van het zomerseizoen is opgevangen in Lauwersoog. De jonge pup, die de naam Matcha kreeg, werd gevonden bij een drooggevallen zeilboot bij de Richel, een zandplaat nabij Vlieland. Volgens Zeehondencentrum Pieterburen bleef het dier urenlang roepen om zijn moeder.

Twee zeilers werden rond 03.00 uur wakker van geluiden buiten hun boot. Toen zij gingen kijken, zagen ze een piepjonge zeehond die huilend zijn moeder zocht. De volgende ochtend lag de pup er nog steeds. De zeilers hielden afstand en probeerden moeder en jong de kans te geven elkaar terug te vinden.

Dat gebeurde niet. De pup bleef naar de boot terugkomen en sabbelde zelfs aan de boot, vermoedelijk omdat hij op zoek was naar moedermelk. Omdat de pup op een plek lag waar zijn moeder waarschijnlijk niet meer terug zou komen, werd besloten in te grijpen. KNRM Vlieland haalde het dier van de zandplaat en bracht hem naar de wal.

Beeld: Meike Padding

"Dit is een bijzonder schrijnende situatie", zegt strandingscoördinator Emmy Venema van Zeehondencentrum Pieterburen. "Na uren wachten was het duidelijk dat zijn moeder niet zou terugkeren naar de plek waar hij haar zocht."

In Lauwersoog bleek de pup 10,2 kilo te wegen. Ook had hij nog geen tandjes en zat zijn navelstreng er nog aan. Volgens het Zeehondencentrum is Matcha waarschijnlijk pas 2 tot 4 dagen oud.

Live te volgen

Het zeehondje moet de komende tijd aansterken om zelfstandig te kunnen overleven. Matcha is tot die tijd te volgen via een livestream.

