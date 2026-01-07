Zeehondenwachters redden verdwaalde pup bij Amsterdamse haven

Zeehondenwachters van dierenambulance Velsen hadden het woensdag druk met een verdwaalde zeehondpup op een Amsterdams bedrijventerrein in Westpoort. Het beestje lag in de sneeuw op de kade. "Vermoedelijk een verkeerde afslag genomen", plaatst Stichting Dierenambulance Velsen op Facebook.

De twee zeehondenwachters van de dierenambulance dachten woensdag eindelijk een dagje vrij te hebben. Totdat ze woensdagmiddag werden gebeld over een verdwaalde zeehond. Ze stapten meteen de auto in richting de Amsterdamse haven. Daar vonden ze een zeehondje van nog maar vier weken oud.

"We hebben er natuurlijk in de binnenstad ook al een keer eentje gehad, maar niet in zo'n olierijke omgeving. Dat 'ie dan in het binnenwater zit is wel heel bijzonder", vertelt zeehondenwachter Gerrit van Egmond aan AT5.

Reddingsactie

Het arme beestje was volgens de lokale omroep aan het rillen, maar gelukkig ging het wel goed met het dier. Volgens Gerrit lag hij er op zijn gemak bij. Door middel van een rietenkist probeerden de zeehondenwachters het diertje te vangen. "Het is best koud op het strand", vertelt de andere zeehondenwachter Natasja Schneiders. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt, dat er een zeehond uit Amsterdam naar het strand komt."

Gerrit en Natasja wisten uiteindelijk het beestje te vangen en hebben het dier vrijgelaten op het strand van IJmuiden. Al wilde die nog niet gelijk het water in, maar volgens Van Egmond is dat niet erg. De zeehond kan zich nu zelf goed redden. "Als je hem tegenkomt: lekker laten liggen en vooral niet de zee in jagen."