Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zeehondenwachters redden verdwaalde pup bij Amsterdamse haven

Dieren

Vandaag, 21:53

Link gekopieerd

Zeehondenwachters van dierenambulance Velsen hadden het woensdag druk met een verdwaalde zeehondpup op een Amsterdams bedrijventerrein in Westpoort. Het beestje lag in de sneeuw op de kade. "Vermoedelijk een verkeerde afslag genomen", plaatst Stichting Dierenambulance Velsen op Facebook.

De twee zeehondenwachters van de dierenambulance dachten woensdag eindelijk een dagje vrij te hebben. Totdat ze woensdagmiddag werden gebeld over een verdwaalde zeehond. Ze stapten meteen de auto in richting de Amsterdamse haven. Daar vonden ze een zeehondje van nog maar vier weken oud.

"We hebben er natuurlijk in de binnenstad ook al een keer eentje gehad, maar niet in zo'n olierijke omgeving. Dat 'ie dan in het binnenwater zit is wel heel bijzonder", vertelt zeehondenwachter Gerrit van Egmond aan AT5.

Reddingsactie

Het arme beestje was volgens de lokale omroep aan het rillen, maar gelukkig ging het wel goed met het dier. Volgens Gerrit lag hij er op zijn gemak bij. Door middel van een rietenkist probeerden de zeehondenwachters het diertje te vangen. "Het is best koud op het strand", vertelt de andere zeehondenwachter Natasja Schneiders. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt, dat er een zeehond uit Amsterdam naar het strand komt."

Gerrit en Natasja wisten uiteindelijk het beestje te vangen en hebben het dier vrijgelaten op het strand van IJmuiden. Al wilde die nog niet gelijk het water in, maar volgens Van Egmond is dat niet erg. De zeehond kan zich nu zelf goed redden. "Als je hem tegenkomt: lekker laten liggen en vooral niet de zee in jagen."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Veel rook bij brand in Delftse woning: hondje op tijd gered
Veel rook bij brand in Delftse woning: hondje op tijd gered
ZIEN: drieling capybara’s geboren in het tropische regenwoud van Burgers' Zoo
ZIEN: drieling capybara’s geboren in het tropische regenwoud van Burgers' Zoo
Grijze zeehond met diepe nekwond gered in Callantsoog
Grijze zeehond met diepe nekwond gered in Callantsoog
Voor politie gevluchte pony's 2,5 kilometer verderop weer gevonden
Voor politie gevluchte pony's 2,5 kilometer verderop weer gevonden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.