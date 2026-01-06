Volg Hart van Nederland
Veel rook bij brand in Delftse woning: hondje op tijd gered

Brand

Vandaag, 20:04 - Update: 2 uur geleden

In een woning aan de Patrimoniumstraat in Delft is dinsdagavond brand uitgebroken. Daarbij kwam veel rook vrij, die tot ver in de buurt te zien was. Hulpdiensten rukten massaal uit.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en begon direct met blussen. De woning werd ontruimd en de straat werd afgezet om veilig te kunnen werken. Ook omliggende huizen moesten tijdelijk leeg.

Tijdens de inzet wist de brandweer een hondje uit de woning te redden. De viervoeter werd opgevangen in een warme brandweerwagen en later overgedragen aan de dierenambulance voor verdere zorg. Het is onduidelijk hoe het nu met de hond gaat.

Ook een ambulance kwam ter plaatse om bewoners te controleren. Uiteindelijk bleek niemand gewond te zijn geraakt. In totaal zijn vier woningen tijdelijk ontruimd geweest.

Brand bij het fornuis

De brand zou zijn ontstaan rond het gasfornuis in de woning, laat de brandweer weten. Wat er precies in brand heeft gestaan, is niet meer vast te stellen. Na het blussen is onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

