ZIEN: drieling capybara’s geboren in het tropische regenwoud van Burgers' Zoo

Dieren

Vandaag, 14:00 - Update: 1 uur geleden

Beschuit met muisjes voor Burgers' Zoo: dinsdag zijn daar drie capybara’s verwelkomd. Ze zijn geboren in het overdekte tropische regenwoud. De dierenverzorgers ontdekten de pasgeboren beestjes in de vroege ochtend, toen ze in de Burgers' Bush kwamen. Dat laat de dierentuin uit Arnhem weten aan Hart van Nederland.

"De jongen zijn dus ofwel vannacht, ofwel vroeg in de ochtend geboren", vertelt de woordvoerder. "Drie jonge capybara’s, toevallig op Driekoningen. Terwijl heel Nederland in de ban is van sneeuw en ijs, wordt in het tropisch regenwoud bij circa 25 graden een drieling geboren."

Capybara’s leven van nature in Zuid-Amerika, waar ze voorkomen in landen als Brazilië, Venezuela en Argentinië. Ze houden van warme gebieden en zijn vooral te vinden in de buurt van rivieren, moerassen en andere wateren. Het tropische klimaat in de Burgers' Bush sluit daar goed op aan.

Door Redactie Hart van Nederland

