Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bijzondere start van het jaar: babygorilla geboren in GaiaZoo

Dieren

Vandaag, 16:12 - Update: 38 minuten geleden

Link gekopieerd

Een bijzonder moment voor de Limburgse dierentuin GaiaZOO. In het park in Kerkrade is op nieuwjaarsdag een babygorilla geboren. Volgens de dierentuin gebeurt het niet vaak dat er een westelijke laaglandgorilla wordt geboren. Bovendien is het de eerste bevalling van de moeder.

Zowel moeder als jong maken het goed en het jong is inmiddels al regelmatig te zien voor bezoekers. De verzorgers van GaiaZOO houden de ontwikkeling van het jong de komende tijd nauwlettend in de gaten.

Gorilla’s worden volledig afhankelijk geboren en blijven volgens GaiaZOO de eerste maanden vrijwel constant bij hun moeder. Zoals te zien is op de bovenstaande beelden klampt het jong zich stevig vast aan haar buik, maar laat zich nu al opvallend goed zien. Bezoekers zien hoe het jong voorzichtig om zich heen kijkt en steeds nieuwsgieriger wordt naar de omgeving.

Moeder en kind maken het goed en soms is het jong al te zien. Beeld: GaiaZOO

Moeder en kind maken het goed en soms is het jong al te zien. Beeld: GaiaZOO

Bedreigde diersoort

De geboorte van het gorillajong is een bijzonder moment voor GaiaZOO. Westelijke laaglandgorilla’s zijn de meest voorkomende gorillasoort, maar worden in het wild ernstig bedreigd door ontbossing en stroperij. GaiaZOO neemt deel aan een Europees soortbehouds- en populatiebeheerprogramma voor (bedreigde) dierensoorten.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Te schattig! Pasgeboren olifantje uit ARTIS speelt voor het eerst met water
Te schattig! Pasgeboren olifantje uit ARTIS speelt voor het eerst met water
Pasgeboren olifantje Manoa krijgt eerste zwemles Wildlands Emmen
Pasgeboren olifantje Manoa krijgt eerste zwemles Wildlands Emmen
Pasgeboren ijsbeertjes voor het eerst naar buiten in Dierenrijk Nuenen
Pasgeboren ijsbeertjes voor het eerst naar buiten in Dierenrijk Nuenen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.