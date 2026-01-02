Bijzondere start van het jaar: babygorilla geboren in GaiaZoo

Een bijzonder moment voor de Limburgse dierentuin GaiaZOO. In het park in Kerkrade is op nieuwjaarsdag een babygorilla geboren. Volgens de dierentuin gebeurt het niet vaak dat er een westelijke laaglandgorilla wordt geboren. Bovendien is het de eerste bevalling van de moeder.

Zowel moeder als jong maken het goed en het jong is inmiddels al regelmatig te zien voor bezoekers. De verzorgers van GaiaZOO houden de ontwikkeling van het jong de komende tijd nauwlettend in de gaten.

Gorilla’s worden volledig afhankelijk geboren en blijven volgens GaiaZOO de eerste maanden vrijwel constant bij hun moeder. Zoals te zien is op de bovenstaande beelden klampt het jong zich stevig vast aan haar buik, maar laat zich nu al opvallend goed zien. Bezoekers zien hoe het jong voorzichtig om zich heen kijkt en steeds nieuwsgieriger wordt naar de omgeving.

Moeder en kind maken het goed en soms is het jong al te zien. Beeld: GaiaZOO

Bedreigde diersoort

De geboorte van het gorillajong is een bijzonder moment voor GaiaZOO. Westelijke laaglandgorilla’s zijn de meest voorkomende gorillasoort, maar worden in het wild ernstig bedreigd door ontbossing en stroperij. GaiaZOO neemt deel aan een Europees soortbehouds- en populatiebeheerprogramma voor (bedreigde) dierensoorten.