Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grijze zeehond met diepe nekwond gered in Callantsoog

Dieren

Vandaag, 09:23 - Update: 54 minuten geleden

Link gekopieerd

Op oudejaarsdag is in Callantsoog een ernstig verstrikte grijze zeehond gevonden. Dat meldt Zeehondencentrum Pieterburen. Het dier zat vast in een vissersnet en had een diepe wond rond zijn nek. De verwonding was zo ernstig dat het net niet ter plekke kon worden verwijderd.

Na aankomst in Pieterburen was de zeehond erg verzwakt en weigerde hij te eten. Inmiddels maakt hij kleine stapjes vooruit: hij zwemt weer en eet af en toe, maar raakt snel uitgeput.

De zeehond kreeg de naam Jiyuu, wat 'vrijheid' betekent in het Japans. Het centrum koos deze naam als eerbetoon aan hun vele Japanse volgers.

Het zeehondencentrum is immens populair in Japan, zo is te zien in deze video:

Lees ook:

Zeehondenpups Pieterburen gaan viraal in Japan, doneren massaal 'portie vis'
Zeehondenpups Pieterburen gaan viraal in Japan, doneren massaal 'portie vis'

Lees ook

Gewond zeehondje aangetroffen op N15 bij Maasvlakte: 'Hachelijke situatie'
Gewond zeehondje aangetroffen op N15 bij Maasvlakte: 'Hachelijke situatie'
Bijzondere vondst: zeehondenpup kruipt over straat in Rotterdam
Bijzondere vondst: zeehondenpup kruipt over straat in Rotterdam
Zeehond Django ernstig verstrikt in vissersnet: 45e verstrikking van het jaar
Zeehond Django ernstig verstrikt in vissersnet: 45e verstrikking van het jaar

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.