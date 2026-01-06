Grijze zeehond met diepe nekwond gered in Callantsoog

Op oudejaarsdag is in Callantsoog een ernstig verstrikte grijze zeehond gevonden. Dat meldt Zeehondencentrum Pieterburen. Het dier zat vast in een vissersnet en had een diepe wond rond zijn nek. De verwonding was zo ernstig dat het net niet ter plekke kon worden verwijderd.

Na aankomst in Pieterburen was de zeehond erg verzwakt en weigerde hij te eten. Inmiddels maakt hij kleine stapjes vooruit: hij zwemt weer en eet af en toe, maar raakt snel uitgeput.

De zeehond kreeg de naam Jiyuu, wat 'vrijheid' betekent in het Japans. Het centrum koos deze naam als eerbetoon aan hun vele Japanse volgers.

Het zeehondencentrum is immens populair in Japan, zo is te zien in deze video: