Gewond zeehondje aangetroffen op N15 bij Maasvlakte: 'Hachelijke situatie'

Een jonge zeehond is vrijdagochtend aangetroffen op de N15 bij de Maasvlakte. De pup lag gewond op de weg. "Een uiterst hachelijke situatie. Snel ingrijpen was dus noodzakelijk", schrijft kennis- en informatiecentrum Strand in Zicht op Facebook.

De zeehond, die ongeveer vijf weken oud was, werd op Tweede Kerstdag rond 08.00 uur ontdekt. In eerste instantie leek het volgens de brandweer om een vuilniszak te gaan. Toen het duidelijk was dat het om een zeehond ging, werd Strand in Zicht ingeschakeld.

De brandweer besloot de N15 meteen af te sluiten om het dier te beschermen. "Op dat moment was het nog rustig op de weg", zegt Ad van den Berge van Strand in Zicht tegen Rijnmond. "Wat dat betreft had hij het moment goed uitgekozen."

Zeehondenopvang

Door snel handelen kon de pup veilig van het asfalt worden gehaald. De huiler is naar zeehondenopvang A Seal in Stellendam gebracht. Daar zal hij ook worden behandeld aan zijn gewonde oog.

Hoe het dier op de N-weg terechtkwam, is de vraag. Volgens Van den Berge zijn er meerdere verklaringen. "Soms is het druk op het strand en zoeken ze ergens anders een rustig plekje. Maar pups worden na 3 weken door de moeder achtergelaten en zoeken dan zelf naar vis. Het kan zijn dat deze ook honger had."