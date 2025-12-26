Volg Hart van Nederland
Bijzondere vondst: zeehondenpup kruipt over straat in Rotterdam

Dieren

Vandaag, 19:37 - Update: 2 uur geleden

Op de weg in de Rotterdamse Europoort is vrijdag een jong zeehondje aangetroffen. Het dier werd ontdekt door een voorbijganger. In eerste instantie leek het alsof er een vuilniszak op de weg lag, maar bij nader inzien bleek het om een zeehondenpup te gaan.

De melder besloot terug te rijden en schakelde de brandweer in. De pup leefde nog en is opgehaald door de dierenambulance. Het dier is vervolgens overgebracht naar zeehondenopvang A Seal.

Aansterken

Volgens de opvang is de pup ongeveer drie weken oud en weegt hij 13 kilo. Over het algemeen maakt hij het goed, maar hij heeft een klein wondje bij zijn oog. Daarom is besloten hem voorlopig op te nemen. Zeehondenpups blijven in de opvang totdat ze ongeveer 30 kilo wegen, zodat ze sterk genoeg zijn om zelfstandig in het wild te overleven.

Dat een jonge zeehond op een weg terechtkomt, is niet gebruikelijk, maar het gebeurt volgens de opvang af en toe. De pup krijgt nu rust, verzorging en kan aansterken.

