Zeehond Rave, gevonden op illegale rave, na maanden terug de Waddenzee in

Zeehond Rave, die afgelopen zomer werd gevonden op een illegaal feest in Borgsweer, wordt zaterdag vrijgelaten in de Waddenzee. Na maanden van intensieve zorg in het Zeehondencentrum Pieterburen is de jonge zeehond eindelijk sterk genoeg om terug te keren naar haar natuurlijke leefgebied.

Rave werd 21 juni ontdekt tussen de feestgangers van een illegale rave in Borgsweer. De politie, die het feest had beëindigd, trof het zeehondje aan tussen geparkeerde auto's. "De ME had haar al even veiliggesteld in een grote tas, omdat ze tussen de mensen en auto’s kroop", vertelt Emmy Venema van het Zeehondencentrum Pieterburen. "Vervolgens is ze naar onze opvang in Lauwersoog gebracht."

Spoedoperatie

In de opvang bleek dat Rave er slecht aan toe was. Ze had een navelbreuk en moest met spoed geopereerd worden. Daarna volgde een lange periode van herstel. Ze kreeg infecties en werd ziek, maar knapte uiteindelijk op dankzij intensieve verzorging.

" Rave heeft veel langer bij ons gezeten dan een gemiddelde zeehond", zegt Venema. "Normaal duurt de quarantaineperiode ongeveer een maand, maar zij heeft er twee maanden doorgebracht. Ze was simpelweg te vroeg bij haar moeder weggehaald."

Sinds half september zwom Rave weer vrolijk rond in de grote Sea Pool van het centrum, waar bezoekers haar via het onderwaterraam konden bewonderen. Ze werd al snel een publiekslieveling; bezoekers kwamen speciaal voor haar langs en stuurden talloze berichten om te vragen hoe het met haar ging.

Terug naar huis

Zaterdag mag Rave eindelijk terug naar zee. Samen met twee andere zeehonden werd ze per boot naar een zandbank tussen Ameland en Schiermonnikoog gebracht. Daar lieten medewerkers van het Zeehondencentrum de dieren vrij.

" Het blijft altijd een bijzonder moment", zegt Venema. "Je hebt ze maandenlang verzorgd, en dan zie je ze eindelijk weer verdwijnen in de golven. Dat is waar we het allemaal voor doen."

Mens en natuur

Hoewel het een feestelijke dag is, benadrukt het centrum ook de keerzijde van Raves verhaal. Haar aanwezigheid op een illegaal feest was het gevolg van menselijk gedrag. "Als mensen respectvoller zouden omgaan met de natuur, was opvang als deze niet nodig geweest", aldus Venema. "Rave herinnert ons eraan hoe kwetsbaar wilde dieren zijn."