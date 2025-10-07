Zeehond 'Rave' die opdook bij illegaal feest in Borgsweer wordt weer uitgezet

De zeehond die in juni opdook bij een illegale rave in het Groningse Borgsweer is na maanden van zorg volledig hersteld. Het dier, dat de naam Rave kreeg, wordt zaterdag uitgezet in de Waddenzee, meldt het Zeehondencentrum Pieterburen, dat tegenwoordig in Lauwersoog is gevestigd.

De pup was pasgeboren toen de politie haar aantrof tussen geparkeerde auto’s bij het illegale feest. Terwijl de Mobiele Eenheid de rave beëindigde, liepen bezoekers rond met het jonge dier. Medewerkers van Pieterburen namen Rave direct mee voor verzorging.

Op de onderstaande beelden is te zien hoe Rave werd opgevangen bij het zeehondencentrum:

0:51 Zeehondenpup gevonden op illegale feest in Borgsweer

Tijdens haar verblijf moest de zeehond worden geopereerd aan een navelbreuk. Daarna werd ze ook nog ziek, maar dankzij de intensieve zorg van de dierenverzorgers herstelde ze volledig.

Populaire patiënt

Volgens het zeehondencentrum kwamen bezoekers de afgelopen maanden speciaal langs om de jonge zeehond te zien. Rave groeide uit tot een kleine publiekslieveling, maar is nu sterk genoeg om weer in de natuur te leven.

Hart van Nederland / ANP