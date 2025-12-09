Volg Hart van Nederland
Zeehond Django ernstig verstrikt in vissersnet: 45e verstrikking van het jaar

Dieren

Vandaag, 14:47 - Update: 3 uur geleden

Een zeehond van één jaar oud is zwaar verstrikt geraakt in een vissersnet op Terschelling. De zeehondenwachters konden het dier ter plaatse direct bevrijden, maar vanwege de diepe verwondingen was het niet verantwoord om haar meteen weer vrij te laten. Django verblijft daarom nu in het Zeehondencentrum, waar ze intensieve medische zorg krijgt.

Het is niet de eerste keer dat een zeehond vast komt te zitten in vissersnetten; Django is al de 45e verstrikking van dit jaar, vertelt strandingscoördinator Emmy Venema aan Hart van Nederland.

Diepe verwondingen

Emmy kreeg vrijdagochtend een telefoontje van een voorbijganger die een jonge zeehond zag die vastzat in een net. Na het beoordelen van een foto besloot ze de zeehondenwachters van Terschelling in te schakelen. Ter plaatse konden zij het dier bevrijden, maar omdat de verwondingen zeer diep waren, is Django uit voorzorg meegenomen naar het Zeehondencentrum Pieterburen in Lauwersoog. Uit onderzoek blijkt dat ze al driekwart jaar met het net heeft rondgezwommen.

Hieronder zijn de verwondingen te zien (pas op, de afbeelding kan voor sommigen als schokkend worden ervaren):

Bron: Zeehondencentrum Pieterburen

'Terug naar huis'

Django zit momenteel op de intensive-careafdeling van het Zeehondencentrum. Ze bevindt zich in de eerste fase van haar revalidatie: de quarantainefase, waarin ze afgesloten zit en onder toezicht en medicatie staat. Dinsdag maakt ze de overstap naar de tweede fase: het buitenbad. Zodra haar wond volledig geheeld is en ze geen medicatie meer nodig heeft, kan ze worden teruggebracht naar de Waddenzee. "Als alles goed blijft gaan, dan kan ze binnen 2–4 weken terug in de Waddenzee."

"Onschuldige zeehonden zoals Django lijden door het afval dat mensen in de natuur achterlaten; elke verstrikking is er één te veel." Django heeft geluk gehad dat ze op tijd werd gevonden. Het WEC roept iedereen daarom op: "Ruim je afval op en neem ook mee wat je onderweg tegenkomt."

Door Joep Higler

