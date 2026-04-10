Dringende oproep zeehondenopvang: blijf weg bij zeehond Andijk

Dieren
Vandaag, 11:10 - Update: 8 minuten geleden
De zeehond die bij Andijk op het strand ligt, zorgt voor flinke toeloop. Het dier ligt op een plek waar je makkelijk kunt komen, en dat trekt nieuwsgierige bezoekers. Steeds meer mensen komen dichtbij, en dat baart zorgen.Het Zeehondencentrum, gevestigd in het WEC in Lauwersoog, roept mensen daarom dringend op om afstand te houden.
De zeehond is gezond en wordt op afstand in de gaten gehouden. "Om te voorkomen dat we onnodig moeten ingrijpen bij de zeehond: hij mankeert nog steeds niets en dat willen we graag zo houden," zegt strandingscoördinator Emmy Venema.
Begin van het jaar redden zeehondenwachters een verdwaalde pup bij een Amsterdamse haven:
Volgens het centrum kan drukte stress veroorzaken, wat het dier ziek kan maken. Ook voor mensen is het niet zonder risico: zeehonden zijn wilde roofdieren en kunnen bijten als ze zich bedreigd voelen.
Bezoekers wordt gevraagd afstand te houden, honden aan te lijnen en het dier met rust te laten.
Ruime afstand te houden
Honden aan te lijnen
Niet te roepen, fluiten of het dier op andere manieren te prikkelen
De zeehond volledige rust te geven
