OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bijzondere vondst op Zeeuws strand: zeldzame albino-zeehond gespot

Dieren

Vandaag, 06:29

Op het strand van Neeltje Jans is zondag een bijzondere zeehond gevonden. Het dier heeft albinisme en mist daardoor pigment. Volgens stichting Reddingsteam Zeedieren is zo'n albinozeehond zeldzaam.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

"Door een speling van de natuur heeft de zeehond geen pigment", schrijft de organisatie op sociale media. Het dier oogt volgens het reddingsteam gezond en zal bij opkomend water weer gaan zwemmen.

Deze zomer hielden een paar zeehonden een stukje strand 'bezet' bij Katwijk. De Reddingsbrigade waarschuwde mensen toen om de dieren vooral met rust te laten. Zeehonden kunnen namelijk hard bijten als ze zich bedreigd voelen. In de bovenstaande video zie je hoe de mensen daarmee omgaan.

Witte vacht en rode ogen

Bij albinisme kan het lichaam geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn daardoor gevoelig voor licht en hebben meestal een witte vacht en rode ogen, meldt Zeehondencentrum Pieterburen op zijn website.

Het tegenovergestelde komt ook voor bij grijze zeehonden. Door melanisme kan een dier juist volledig zwart zijn. Volgens Reddingsteam Zeedieren wordt dat veroorzaakt door een overschot aan pigment.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Zeehondenpups Waddengebied ten onder aan toerisme? 'Totale onzin'
Dieren
Zeehondenpups Waddengebied ten onder aan toerisme? 'Totale onzin'
Zeehondenwachters redden verdwaalde pup bij Amsterdamse haven
Dieren
Zeehondenwachters redden verdwaalde pup bij Amsterdamse haven
Gewond zeehondje aangetroffen op N15 bij Maasvlakte: 'Hachelijke situatie'
Dieren
Gewond zeehondje aangetroffen op N15 bij Maasvlakte: 'Hachelijke situatie'
Zeehond Django ernstig verstrikt in vissersnet: 45e verstrikking van het jaar
Dieren
Zeehond Django ernstig verstrikt in vissersnet: 45e verstrikking van het jaar
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.