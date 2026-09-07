Bijzondere vondst op Zeeuws strand: zeldzame albino-zeehond gespot

Op het strand van Neeltje Jans is zondag een bijzondere zeehond gevonden. Het dier heeft albinisme en mist daardoor pigment. Volgens stichting Reddingsteam Zeedieren is zo'n albinozeehond zeldzaam.

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"Door een speling van de natuur heeft de zeehond geen pigment", schrijft de organisatie op sociale media. Het dier oogt volgens het reddingsteam gezond en zal bij opkomend water weer gaan zwemmen.

Deze zomer hielden een paar zeehonden een stukje strand 'bezet' bij Katwijk. De Reddingsbrigade waarschuwde mensen toen om de dieren vooral met rust te laten. Zeehonden kunnen namelijk hard bijten als ze zich bedreigd voelen. In de bovenstaande video zie je hoe de mensen daarmee omgaan.

Witte vacht en rode ogen

Bij albinisme kan het lichaam geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn daardoor gevoelig voor licht en hebben meestal een witte vacht en rode ogen, meldt Zeehondencentrum Pieterburen op zijn website.

Het tegenovergestelde komt ook voor bij grijze zeehonden. Door melanisme kan een dier juist volledig zwart zijn. Volgens Reddingsteam Zeedieren wordt dat veroorzaakt door een overschot aan pigment.