Zeehondenpups Waddengebied ten onder aan toerisme? 'Totale onzin'

Lekker op vakantie in het Waddengebied? Dan is het ultieme uitje natuurlijk wel een boottocht naar de zeehonden. Maar het 'zeehondentoerisme' neemt tegenwoordig zo'n vaart - letterlijk en figuurlijk - dat het schadelijk begint te worden voor de pups, zeggen Friese politieke partijen en het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC). Waarschijnlijk komen sommigen er zelfs door in de zeehondenopvang terecht.

De partijen uiten daarom hun zorgen. Maar dat is totaal niet nodig, zeggen waddenschippers weer op hun beurt. Ze houden zich gewoon keurig netjes aan de regels, zegt Jacob van de Wal van het bedrijf Waddenschipper, die vanuit het net in Groningen gelegen Lauwersoog opereert. Hart van Nederland heeft meerdere bedrijven die (deels) gespecialiseerd zijn in zulke tochten gesproken, die zich allemaal achter de woorden van Jacob scharen.

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Een groot natuurgebied

Want de tourorganisator steekt zijn kritiek niet onder stoelen of banken: "Wij doen het zoals het hoort. Kijk, iedereen maakt wel eens een foutje maar het gaat echt nagenoeg altijd volgens de regels. Ik ben echt woest. Vanochtend heb ik de betrokkenen dan ook gemaild dat dit totale onzin is."

Volgens hem en andere tourorganisatoren past deze kritiek in een veel breder plaatje. "Ze willen het toerisme gewoon uit de Waddenzee weren en er één groot natuurgebied van maken", stelt Jan Smit van Kornelis Jan Sportvisserij. Ook wijst Smit naar de collega's van de garnalenvisserij die volgens hem hier ook mee te maken hebben.

Maar toch zijn de zorgen niet zomaar geuit, zegt de Friese SP-voorvrouw Hanneke Goede. Samen met de regionale afdelingen van de Partij voor de Dieren en GroenLinks (GroenLinks) en het WEC ziet ze het regelmatig verkeerd gaan. Ook zijn er filmpjes in het bezit van de PvdD, waarop te zien is dat er boten aanmeren bij de zandplaten waar zeehonden op verblijven.

Wat Goede, het WEC en de tochtaanbieders precies te zeggen hebben zie je in bovenstaande video.