Sluiting Pieterburen dreigt: kunnen andere centra zeehonden opvangen?

Zeehondencentrum Pieterburen dreigt binnen twee weken de deuren te moeten sluiten, waardoor tientallen zeehonden mogelijk niet meer kunnen worden opgevangen. Maar kunnen de dieren dan ergens anders terecht? Zowel bij Bij A Seal in Stellendam (Zeeland) als bij Ecomare op Texel hopen ze vooral dat het niet zover komt.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

"Het is ontzettend verdrietig om te horen dat het WereldErfgoedcentrum Waddenzee (WEC) in deze situatie is beland. We hopen vooral dat er alsnog een oplossing komt, want het zijn onze collega's en we gunnen hen dat van harte", laat A Seal weten aan Hart van Nederland. De organisatie heeft goed contact met het zeehondencentrum in Lauwersoog, maar vindt het nog te vroeg om vooruit te lopen op een mogelijke sluiting.

Of A Seal extra zeehonden kan opvangen als Pieterburen mogelijk failliet gaat, is nog niet duidelijk. "Mocht het zover komen, dan gaan we intern in overleg over wat we kunnen betekenen. We hebben de afgelopen jaren vaker als back-up gefungeerd, maar op dit moment kunnen en willen we daar nog niets concreets over zeggen."

Ondersteuning

Ook bij Ecomare op Texel wordt de situatie nauwlettend gevolgd. "We zijn begaan met de medewerkers en vrijwilligers die zich daar dagelijks inzetten voor de zeehonden en de organisatie", laat het opvangcentrum weten in een reactie op hun site.

Ecomare staat open voor een gesprek over eventuele ondersteuning, maar kan nog niet zeggen wat dat concreet betekent voor de opvang van zeehonden.

Tientallen zeehonden in gevaar

Zeehondencentrum Pieterburen kampt met een financieel tekort van miljoenen euro's. Volgens de organisatie dreigen door een sluiting de komende maanden ongeveer zeventig zeehonden, onder wie 35 pasgeboren pups, niet te kunnen worden opgevangen. Het centrum vreest dat deze dieren daardoor niet overleven.

Ook staan veertig banen op de tocht. Het bestuur hoopt alsnog een oplossing te vinden om een faillissement te voorkomen.