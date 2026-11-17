VVD-minister Vincent Karremans heeft donderdagavond rondom de stemmingen over het belastingplan meerdere keren contact gezocht met DENK. Uit onderzoek van de politieke redactie van Hart van Nederland blijkt dat hij zelf vijf keer belde. Die telefoontjes zijn door DENK niet opgenomen. Eén keer belde DENK terug en werd er gesproken met de minister. Dit is anders dan Karremans zelf op camera beweert. Ook VVD-Kamerlid Arend Kisteman geeft een andere lezing van zijn contact met DENK.

Karremans zegt de eerste keer dat hem op camera wordt gevraagd naar zijn contact met DENK dat de partij hem heeft gebeld: "Ik heb geen contact opgenomen met DENK, ik ben gebeld door DENK." Wat er is besproken? "Niet zo veel". Ook zegt de minister geen voorstel te hebben gedaan of geld te hebben geboden.

Later vandaag geeft Karremans op camera toe donderdagavond wel zelf naar DENK te hebben gebeld: "Ik heb Van Baarle gebeld, maar die nam niet op, dat ging over het amendement vliegbelasting." Hij herhaalt zelf niets te hebben geboden. "Ik heb niks geboden, ik begreep dat de VVD bezig was met iets."

Meerdere belpogingen

Het bleef niet bij één onbeantwoord belletje van de minister. In totaal belde Karremans drie keer voor de stemmingen over de moties en amendementen. Eén keer belde DENK-Kamerlid Dogukan Ergin hem terug. Toen deze stemmingen voorbij waren, zou er ook geen reden meer zijn om te bellen over het amendement over de vliegbelasting. Toch belde Karremans nog twee keer naar de partij. Dat is opvallend, omdat de stemming over het volledige belastingplan toen binnen een uur zou plaatsvinden.

Een woordvoerder van de VVD laat in een reactie weten dat Karremans met de laatste twee belpogingen wilde achterhalen hoe het aanbod van de andere twee coalitiepartijen (D66 en CDA) eruitzag. Deze telefoontjes zijn niet beantwoord.

VVD-Kamerlid noemt andere tijd

Ook VVD-Kamerlid Kisteman noemt andere tijden dan de politieke redactie van Hart van Nederland heeft geverifieerd. Kisteman zegt op camera pas donderdagmiddag contact te hebben gezocht met DENK: "16.00 uur ongeveer". Onze politieke redactie weet dat dit al iets na 11.00 uur die dag het geval was, waarna er de hele dag contact is geweest.

Of hij echt niet eerder die dag al contact heeft gezocht? "Nee, dat begon na de motie van 50PLUS en ChristenUnie", was zijn antwoord. "Daarvoor geen enkel contact, totaal niet van toepassing." Of er los van de motie eerder die dag nog contact is geweest? "Nee, helemaal niet. Dat was niet van toepassing, pas na die motie." Nogmaals is hem gevraagd te bevestigen dat er eerder geen contact is geweest, waarop Kisteman meldde: "Ja, 100 procent, totaal niet aan de orde." Wat het VVD-Kamerlid herhaaldelijk zegt, blijkt niet te kloppen.