De politieke ruzies zijn voorlopig bijgelegd en het kabinet-Jetten gaat verder. Maar veel Nederlanders hadden liever een andere afloop gezien. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 71 procent liever niet had gezien dat D66, VVD en CDA in dezelfde samenstelling doorgingen. Bijna de helft (46 procent) had het liefst nieuwe verkiezingen gehad. Slechts 24 procent is tevreden met de doorstart.

Een kwart van de deelnemers (25 procent) had liever een andere coalitie gezien, zonder opnieuw naar de stembus te gaan. Bijvoorbeeld door JA21 aan het kabinet toe te voegen, of door de VVD te vervangen door Progressief Nederland en Volt.

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VVD-achterban verdeeld na politieke ruzie

Ook onder VVD-kiezers is de onvrede over de doorstart groot. Van de mensen die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen op de VVD stemden, had 39 procent liever nieuwe verkiezingen gehad. Onder degenen die nu nog VVD zouden stemmen, is dat nog maar 19 procent. Een verschil van maar liefst 20 procentpunt.

Ook bij de andere twee coalitiepartijen is dat verschil zichtbaar. Van de voormalige CDA-kiezers had 26 procent liever nieuwe verkiezingen gezien, tegenover 10 procent van de huidige aanhang. Bij D66 is het verschil nog scherper: van 20 procent onder de kiezers van vorig jaar naar slechts 2 procent onder degenen die bij nieuwe verkiezingen nu D66 zouden stemmen.

Weinig animo voor verkiezingen bij PRO

Dat veel oppositiekiezers liever nieuwe verkiezingen hadden gehad, is minder verrassend. Vooral onder FVD- en PVV-kiezers is de roep om een nieuwe gang naar de stembus groot. Van de mensen die vorig jaar FVD stemden, wil 85 procent nieuwe verkiezingen. Bij PVV-kiezers is dat 82 procent.

Opvallender is de houding van de huidige aanhang van Progressief Nederland (PRO). Slechts 14 procent van de mensen die nu op die partij zouden stemmen, had liever nieuwe verkiezingen gehad. Opmerkelijk, omdat Pro in de meest recente zetelpeiling van Peil.nl, van 13 november, met 32 zetels ruim bovenaan staat.

Kabinet ziet vertrouwen hersteld, Nederlanders niet

De coalitiepartijen zelf zeggen na vier dagen crisisoverleg weer vertrouwen in elkaar te hebben. Ze hebben oud-CDA-leider Sybrand Buma ingeschakeld om te onderzoeken hoe het kabinet betere afspraken met de Tweede Kamer kan maken over begrotingen en belastingen. Maar een verandering in de samenstelling van het kabinet komt er voorlopig niet.

Onder Nederlanders is het vertrouwen in de samenwerking nog ver te zoeken. Maar liefst 81 procent denkt dat D66, VVD en CDA na hun recente ruzies niet meer goed kunnen samenwerken. Slechts 15 procent gelooft daar wel in.

Toch betekent dat niet dat iedereen de coalitie ook graag ziet mislukken. Bijna de helft (49 procent) hoopt dat de partijen alsnog goed gaan samenwerken. Een vrijwel even grote groep (47 procent) hoopt dat niet.