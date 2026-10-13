Veilig Thuis luidt de noodklok: 210 miljoen euro nodig tegen wachtlijsten

Veilig Thuis slaat alarm over de toenemende werkdruk en wachtlijsten bij de organisatie. De hulporganisatie, die zich bezighoudt met huiselijk geweld en kindermishandeling, vraagt de politiek om 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. Volgens Veilig Thuis is de situatie inmiddels zo nijpend dat de hulpverlening onder druk staat.

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"De grens van wat Veilig Thuis kan opvangen is bereikt", schrijven de 25 regionale organisaties in een gezamenlijke verklaring. Vorig jaar kwamen er meer dan 130.000 meldingen binnen. Door personeelstekorten dreigt Veilig Thuis niet altijd beschikbaar te zijn voor andere instanties, zoals de politie en het Openbaar Ministerie (OM).

De organisatie wil de komende 3 jaar jaarlijks 70 miljoen euro extra ontvangen. Dat geld is onder meer nodig om meer personeel aan te nemen, wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. Een woordvoerder laat aan het ANP weten dat ook een eenmalig totaalbedrag van 70 miljoen euro welkom is, omdat dat politiek mogelijk haalbaarder is.

Grote veranderingen op komst

Het is de bedoeling dat Veilig Thuis over 3 jaar opgaat in nieuwe regionale veiligheidsteams. Dat plan werd in 2021 door het kabinet opgesteld om kinderen en gezinnen beter te beschermen. Volgens de organisatie komt die verandering echter niet van de grond zolang medewerkers al hun tijd kwijt zijn aan de dagelijkse hulpverlening.

Woensdag bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Onlangs kreeg Veilig Thuis al jaarlijks 2,5 miljoen euro extra om de chatfunctie dag en nacht beschikbaar te maken.