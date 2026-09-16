Kinderpostzegelactie vraagt aandacht voor kinderen die thuis niet veilig zijn

In Zaandam klonk woensdag het startschot voor de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Bij de Paus Johannesschool gingen kinderen weer langs de deuren om postzegels te verkopen. Een vertrouwd beeld, maar achter de kleurrijke zegels schuilt dit jaar een onderwerp dat allesbehalve nostalgisch is: veilig opgroeien.

Want achter meer dan 100.000 voordeuren in Nederland groeien kinderen op in een onveilige thuissituatie. Van de kinderen die te maken krijgen met lichamelijk geweld, mishandeling of verwaarlozing, krijgen maar liefst acht op de tien geen hulp.

Kinderpostzegels wil dit jaar daarom vooral één boodschap meegeven: luister naar kinderen. En betrek hen bij beslissingen die over hun eigen leven gaan. Duizenden kinderen dachten mee over de thema's die volgens hen meer aandacht verdienen. Bijna de helft koos zelf voor 'veilig thuis'.

Meer dan een maatschappelijk onderwerp

Voor directeur Sofie Vriends is het thema meer dan alleen een maatschappelijk onderwerp. Zij sprak eerder openlijk over haar eigen ervaringen met eenzaamheid en misbruik als kind. Daardoor weet ze uit eigen ervaring hoe ingewikkeld het voor een kind kan zijn om onder woorden te brengen wat er thuis speelt.

Juist daarom vindt ze het belangrijk dat volwassenen niet alleen over kinderen praten, maar vooral met hen.