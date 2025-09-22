Terug

Onveilige situatie thuis? Laagdrempelig online platform biedt hulp bij huiselijk geweld

Onveilige situatie thuis? Laagdrempelig online platform biedt hulp bij huiselijk geweld

Zorg

Vandaag, 11:15

Maandagochtend lanceert Veilig Thuis een gloednieuw online platform, speciaal bedoeld om de eerste stap naar hulp makkelijker én laagdrempeliger te maken. Zo kunnen bezoekers anoniem vragen stellen via een AI-bot.

Om 11.00 uur ging het platform online op Veiligthuis.nl. Daarmee is een stap gezet in de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Want de cijfers liegen er niet om: elk jaar voelen ruim 1,3 miljoen mensen zich thuis niet veilig. En maar liefst 90.000 tot 127.000 kinderen krijgen te maken met een of meerdere vormen van mishandeling. Door de toenemende bewustwording is het aantal telefoontjes naar Veilig Thuis is in een jaar tijd met 31 procent gestegen.

In juni kreeg Veilig Thuis door een reeks incidenten een recordaantal meldingen:

Recordaantal telefoontjes naar Veilig Thuis na reeks femicidezaken
Laagdrempelig

Het nieuwe platform moet vooral de drempel verlagen om contact op te nemen, zo wordt er bijvoorbeeld geen informatie opgeslagen uit de gesprekken. "De urgentie om geweld achter de voordeur te stoppen is groter dan ooit", zegt Judith Kuypers, bestuurder van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. "Met dit platform kunnen mensen anoniem en in hun eigen tempo advies verzamelen. Je hoeft geen volledig verhaal te hebben. Alleen het gevoel dat er iets niet klopt, is genoeg om hulp te zoeken. Want niets doen is geen optie."

De chatbot wordt de komende tijd doorlopend getraind door experts en ervaringsdeskundigen op speciale trainingsdagen. Het is de bedoeling dat de bot over ongeveer een jaar zo goed is, dat deze ook een vervanging kan zijn van menselijk contact met Veilig Thuis.

Hulpmiddel

Bezoekers vinden op het platform onder meer een AI-tool die anoniem vragen beantwoordt en de weg naar hulp wijst. Net als zes korte uitlegvideo’s over het werk van Veilig Thuis en themaverhalen over verborgen vormen van geweld, zoals dwingende controle.

Staatssecretaris Pouw-Verweij (VWS) noemt het platform een belangrijke stap: "Thuis moet de plek zijn waar je veilig bent. Dit platform helpt mensen om sneller signalen te herkennen en hulp te durven zoeken. Dat is essentieel om geweld eerder en beter in beeld te krijgen."

