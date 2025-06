Veilig Thuis onderzoekt situatie voor dood Jeffrey en Emma

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Veilig Thuis Groningen opgedragen om onderzoek te doen naar de situatie van de kinderen Jeffrey en Emma, die door hun vader om het leven zijn gebracht. Veilig Thuis Groningen biedt hulp en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bij de herdenkingstocht in Beerta voor de omgebrachte Jeffrey (10) en Emma (8) sprak de familie hun dank en verdriet uit, zo is te zien in bovenstaande video.

De inspectie wil dat de organisatie onderzoekt welke meldingen en zorg er waren voorafgaand aan de dood van de kinderen en hun vader uit Beerta. Volgens de IGJ wordt er het meest geleerd van wat er is gebeurd wanneer een zorgaanbieder zelf onderzoek doet.

Daarnaast kan de zorgaanbieder volgens de inspectie "het beste bepalen wat nodig is om een vergelijkbaar incident of calamiteit in de toekomst te voorkomen, als dat mogelijk is". De IGJ beoordeelt het onderzoek van Veilig Thuis en bekijkt welke maatregelen eventueel zijn genomen.

Jeffrey en Emma werden vorige maand ontvoerd door hun vader. Kort daarna raakte zijn auto te water bij Winschoten. De kinderen zijn "zeer waarschijnlijk" door verdrinking om het leven gekomen. Voor de uitvaart van de kinderen werd via een inzamelingsactie meer dan een ton opgehaald.

Hart van Nederland/ANP