Gemeenteraad Eemsdelta houdt minuut stilte voor Jeffrey en Emma

De gemeenteraad van Eemsdelta heeft dinsdagavond een minuut stilte gehouden voor de overleden kinderen Jeffrey en Emma. Burgemeester Ben Visser sprak van een ingrijpende gebeurtenis die iedereen heeft aangegrepen.

"We hopen zoiets nooit meer mee te maken", zei hij voorafgaand aan de minuut stilte in de raadsvergadering. "Twee jonge kinderen die op zo'n tragische manier uit het leven zijn gerukt." Hij benadrukte het verlies voor de moeder, die in Delfzijl woont, dat onder de gemeente Eemsdelta valt.

Woensdagavond was er een herdenkingstocht voor de kinderen in Beerta, waarbij familieleden speechten. Dat zie je in de video bovenaan.

Volgens de burgemeester werd door velen meegeleefd, ook toen de kinderen nog vermist waren. "Uit heel het land kwamen er mensen naar ons gebied toe om te helpen zoeken." Ook was er veel steun en medeleven tijdens de herdenkingstocht vorige week, zei Visser.

Jeffrey en Emma werden op zaterdag 17 mei ontvoerd door hun vader. Kort daarna raakte zijn auto te water bij Winschoten. De auto met daarin de lichamen van de kinderen en de vader werd de dinsdag daarop gevonden.

ANP