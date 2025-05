Zo'n 1000 mensen bij emotionele herdenkingstocht Jeffrey en Emma in Beerta

Bij de herdenkingstocht voor Jeffrey en Emma in Beerta stonden woensdagavond zo'n duizend mensen langs de route, zegt de gemeente. De omgebrachte kinderen hebben jarenlang in het Groningse dorp gewoond. De tocht werd georganiseerd om stil te staan bij het verlies, herinneringen te delen en een laatste eer te bewijzen: "Meer dan dat kunnen we niet doen", zegt een aanwezige tegen Hart van Nederland terwijl ze haar tranen met een zakdoek wegveegt.

De herdenkingstocht begon om 18.30 uur, toen de rouwauto met de lichamen van Jeffrey en Emma aankwam aan de westkant van Beerta. De auto werd opgewacht door de burgemeesters Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt en Ben Visser van Eemsdelta. Achter de rouwauto reed een bus met daarin de familie en nabestaanden van Jeffrey en Emma.

Sommige aanwezigen zijn zichtbaar aangeslagen en kunnen maar moeilijk bevatten wat er gebeurd is. "Het valt met geen pen te beschrijven dit", aldus een emotionele vrouw, die kort daarvoor een bloem op de rouwauto legde.

Bloemen en knuffels

De achterkant van de rouwauto is van glas, waardoor de kisten zichtbaar zijn. De ene kist is roze, de andere lichtblauw. Er lagen veel bloemen en knuffels op. Achter de bus sluiten omstanders aan om mee te lopen in de tocht. Ook een aantal familieleden loopt achter de bus, onder wie de halfbroer van Jeffrey en Emma.

De tocht, waarin behalve de burgemeesters ook onder anderen een aantal wethouders, leden van het Veteranen Search Team en inwoners meelopen, eindigt iets na 19.00 uur bij de kerk in de Hoofdstraat van Beerta. De kerkklokken luiden langdurig als de rouwauto daar aankomt. Ook is een grote afbeelding van Jeffrey en Emma te zien.

