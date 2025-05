Vriend Klaas Bijl: 'Familie bedreigd na dramatische afloop in zaak rond Jeffrey (10) en Emma (8)'

De familie van Klaas Bijl, de vader van Jeffrey (10) en Emma (8) uit Beerta, zou bedreigingen krijgen sinds de dramatische afloop in de vermissingszaak van de twee kinderen. Dat zegt de beste vriend van Bijl in het Radio Noord-programma Altijd Wat Anders. Zo zouden er bedreigingen via sociale media en whatsapp binnenkomen, en worden familie en bekenden ook telefonisch lastiggevallen.

Voor het afscheid van Jeffrey en Emma is al ruim 100.000 euro ingezameld. In bovenstaande video zie je hoe initiatiefnemer Marleen Duit zowel de zoektocht als de inzameling startte voor de twee kinderen.

"Laat ze met rust. Val ze niet lastig." Het is een dringende oproep van de beste vriend van Bijl, die benadrukt dat zijn vriend geen slechte vader was. "'Hij was echt gek op ze. En als je dan leest en hoort wat mensen allemaal over hem zeggen, terwijl ze niets van hem weten. Dat doet zijn nabestaanden, die al zo’n verdriet hebben, enorm pijn", aldus de vriend.

'Ik had de politie moeten bellen'

De vriend zegt Bijl zaterdagmiddag voor het laatst gezien te hebben bij een speelhal in het Duitse Bunde, net over de grens. Bijl was volgens hem erg emotioneel. De vriend kon niet vermoeden dat de situatie zo'n dramatische wending zou nemen. Die middag nam Bijl zijn kinderen mee in de auto, en reed vervolgens het water in, waarbij ze alle drie om het leven kwamen.

De vriend van Bijl neemt zichzelf kwalijk dat hij op zaterdagmiddag, toen hij Bijl voor het laatst zag, geen actie ondernam. "Ik had de politie moeten bellen, maar hij was op een gegeven moment weer een beetje normaal", aldus de vriend. "Op dat moment had ik niet kunnen bedenken wat hij daarna zou doen. Ik zal dit mijn hele leven bij me houden."

De bedreigingen naar familie en vrienden van Bijl toe, zouden volgens de vriend bekend zijn bij de politie, maar tegenover RTV Noord ontkent de politie dat. "Mocht er sprake zijn van bedreigingen, dan roepen wij alle betrokkenen in deze zaak op om aangifte te doen. Maar op dit moment komt ons dit niet bekend voor."