Herdenkingstocht voor omgebrachte Jeffrey en Emma in Beerta: 'Iedereen is welkom'

Komende woensdag wordt een herdenkingstocht in Beerta georganiseerd voor de overleden Jeffrey (10) en Emma (8). De twee kinderen werden afgelopen weekend om het leven gebracht. "Deze herdenkingstocht, die plaatsvindt op initiatief van de familie van Jeffrey en Emma, biedt ruimte aan iedereen die geraakt is om stil te staan bij dit verlies, herinneringen te delen en afscheid te nemen", is te lezen op de website van de gemeente Oldambt.

Op maandag werd duidelijk dat meerdere knuffels waren gestolen van de gedenkplek voor Jeffrey en Emma. De politie heeft inmiddels mensen gearresteerd en de knuffels teruggelegd op de plek, is te zien in bovenstaande video.

Niet alleen familie, vrienden en klasgenootjes zijn welkom, ook leerkrachten, buren en inwoners van Beerta, Oldambt en Eemsdelta, staat in het bericht. Ook vrijwilligers die hebben geholpen bij de zoektocht naar de kinderen zijn welkom. "Iedereen die zich betrokken voelt, is van harte welkom om langs de gehele route plaats te nemen."

Route De herdenkingstocht begint bij de kruising van de Veenweg en Beatrixstraat in Beerta, vervolgt zich zuidwaarts over de Beatrixstraat en buigt dan oostwaarts af naar de Schoolstraat, langs de school. Daar gaat de route verder tot de Hoofdstraat, waarna deze noordwaarts wordt gevolgd richting het eindpunt bij de kerk in het dorpscentrum.

Beeld: Gemeente Oldambt

De herdenkingstocht begint om 18.30 uur. Een rouwauto met Jeffrey en Emma zal een route door Beerta volgen, en wordt gevolgd door een bus met naaste familie.

Bij het eindpunt, de kerk, zullen ook enkele mensen een speech geven. Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van Oldambt, halfbroer van Jeffrey en Emma Rubertus, en Ben Visser, burgemeester van Eemsdelta, zullen spreken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De lichamen van Jeffrey en Emma werden dinsdagavond gevonden in het water bij Winschoten. De kinderen werden zaterdag ontvoerd door hun vader. De auto met de kinderen en hun vader raakte een kwartier na de ontvoering te water, meldde de politie donderdag.