Broer Jeffrey en Emma: 'Tijd heelt alle wonden, maar deze niet'

Bij de herdenkingstocht woensdag in Beerta voor de omgebrachte Jeffrey (10) en Emma (8) sprak de familie hun dank en verdriet uit. Halfbroer Rubertus bedankte namens de familie de vele aanwezigen. “De kinderen hebben zich altijd thuis gevoeld in Beerta", zei hij. “Dat blijkt ook wel uit deze opkomst. Hier zijn hun herinneringen mooi en groot.”

Hij sprak over het grote gemis: “Voor ons als familie is dit een hele zware tijd. Normaal gesproken heelt de tijd alle wonden, maar deze wonden vallen niet te helen. Daar moeten wij helaas mee leren leven.”

Ook de neef van de kinderen sprak het publiek toe. Hij omschreef Jeffrey als “een heel intelligente en sociale jongen” en “een liefdevolle broer voor zijn zusje”. Emma noemde hij “een echte hartendief” die ook kwetsbaar was en haar familieleden troostte op moeilijke momenten. "Toen je bij ons kwam wonen, wilde je elke dag een knuffel", zei hij. "Bedankt dat je voor ons klaarstond en ik even kind met jou mocht zijn."

Na de toespraken van de familie volgde applaus. Na beide toespraken van de familieleden volgde applaus. Ook werden een roze en een blauwe ballon de lucht in gelaten vanuit het publiek.

'Troost elkaar'

Ook burgemeester Cora-Yfke Sikkema hield een toespraak: "We leven mee, we zochten mee en we huilen mee. We staan om jullie heen", zei Sikkema tegen de aanwezige familieleden van Jeffrey en Emma. Het verdriet, ook voor de familie van de vader, is "onvoorstelbaar groot", aldus de burgemeester. Ook benoemde ze dat er "verwarring en een enorme pijn" is.

Na de toespraak van Sikkema zetten klasgenoten van de overleden kinderen regenboogrozen in vazen, "als teken van liefde, vriendschap en dierbare herinnering aan Jeffrey en Emma".

ANP/Hart van Nederland