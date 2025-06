Knuffeldieven Winschoten: 'We hebben niets kapotgemaakt'

In de rechtbank in Groningen is de rechtszaak begonnen tegen twee mannen die worden verdacht van het stelen van knuffels bij de gedenkplek voor Jeffrey en Emma in Winschoten. De mannen, beiden 20 jaar en afkomstig uit Leeuwarden en Winschoten, staan in een snelrechtzitting terecht voor het vernielen van een gedenkplaats en diefstal.

De knuffels werden als snel teruggevonden en teruggebracht naar de herdenkingsplek. Dat is te zien in de bovenstaande video.

"Ik vind het geen vernieling, want ik heb niets kapotgemaakt," reageerde Mohamed K. op de aanklacht. "We hebben eigenlijk niemand schade aangebracht en dat was onze bedoeling ook helemaal niet," zei Sadeddin N., die direct zijn excuses aanbood.

Video op sociale media

N. verklaarde dat hij de knuffels wilde geven aan zijn broertje en zusje, om hun kamer mee te versieren. Tijdens de zitting liet de politierechter de video zien die de verdachten zelf op Facebook hadden geplaatst. De mannen erkennen dat zij op de beelden te zien en te horen zijn. K. zei niet te weten dat de knuffels waren neergelegd voor Jeffrey (10) en Emma (8), die door hun vader waren ontvoerd en gedood. Volgens hem volgt hij het nieuws niet.

"Het was niet de bedoeling andere mensen te kwetsen of te beledigen", zei N. Hij zei dat hij pas achteraf besefte dat hij fout zat. Ook K. zei pas later te hebben beseft dat hij de gevoelens van nabestaanden schoffeerde, zoals de rechter het stelen van de knuffels omschreef.

Derde verdachte

Bij de actie was ook een derde persoon aanwezig. Omdat hij minderjarig is, wordt zijn zaak achter gesloten deuren behandeld.

