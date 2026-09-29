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Veilig Thuis ziet forse stijging chatgesprekken

Veilig Thuis ziet forse stijging chatgesprekken

Crime

Vandaag, 07:53

Veilig Thuis voerde in augustus bijna 6.500 chatgesprekken. Dat zijn ruim twee keer zoveel gesprekken als een maand eerder, toen de chatfunctie nog niet 24 uur per dag beschikbaar was voor mensen die hulp of advies zochten over huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens de organisatie vinden inmiddels meer gesprekken buiten kantooruren plaats dan tijdens kantooruren.

Eerder was de chat alleen onder kantooruren bereikbaar. Bellen met Veilig Thuis was daarbuiten wel mogelijk, maar alleen voor situaties met acute onveiligheid, legt een woordvoerder van Veilig Thuis uit.

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24/7 open

Chatten kan om elke reden, desnoods urenlang. "Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je 's nachts de buren hoort ruziën, of in bed ligt en nadenkt over een situatie die je eerder op de dag hebt gezien." Bovendien kunnen slachtoffers via de chat hulp zoeken zonder dat ze daarbij geluid maken.

Dat de chat van de hulporganisatie tegen huiselijk geweld 24/7 open is, werd mogelijk met een voorstel van JA21-Kamerlid Ingrid Coenradie. Ze wilde jaarlijks structureel 2,5 miljoen euro vrijmaken om de chatfunctie continu open te houden en kreeg daarvoor unaniem steun van de Tweede Kamer. Het bedrag is volgens de woordvoerder van Veilig Thuis genoeg, maar "het was puzzelen".

Door ANP

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