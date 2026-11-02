Veel mannen zwijgen bij seksuele opmerkingen, nieuwe campagne moet dat veranderen

Veel mannen spreken hun vrienden, collega's of teamgenoten niet aan als zij seksueel grensoverschrijdende opmerkingen maken tegen vrouwen. Bijna zes op de tien mannen doen dat niet altijd, omdat ze bang zijn de sfeer te verpesten of ruzie te krijgen. Die angst blijkt vaak onterecht, blijkt uit nieuw onderzoek. Daarom start maandag de nieuwe overheidscampagne 'Man, zeg er wat van!'.

Of het nu op straat, in de trein of in de kroeg is: vrouwen krijgen regelmatig te maken met seksueel getinte opmerkingen, vaak vanuit groepen mannen. Uit onderzoek van Ipsos I&O onder duizend mannen blijkt dat ongeveer 80 procent dit gedrag afkeurt. Een even grote groep heeft respect voor mannen die hun vrienden hierop aanspreken, schrijft het AD.

Bang om buiten de groep te vallen

Volgens Mischa Dekker, onderzoeker naar seksueel geweld aan de Universiteit Leiden, speelt groepsdruk een belangrijke rol. "Mannen lachen misschien mee, maar tegelijkertijd keuren ze de opmerking in hun hoofd af. Ze zeggen er alleen niks van, omdat ze willen voorkomen dat ze buiten de groep vallen."

Veel mannen zijn bang om als zeurpiet te worden gezien of een conflict te veroorzaken. Maar volgens Dekker is die angst vaak onterecht, zegt ze in de landelijke krant. "De angst voor conflict wordt door mannen heel erg overschat. Ze zijn onterecht bang dat de rest vindt dat je je over zulke opmerkingen niet druk moet maken."

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Ook achteraf kun je helpen

Volgens Dekker kunnen mannen ook op andere manieren ingrijpen wanneer een vrouw wordt lastiggevallen. Zo kunnen ze proberen de situatie te onderbreken door de aandacht van de man af te leiden.

"Vraag de man bijvoorbeeld de weg naar het Rijksmuseum. Daarmee leid je hem af en doorbreek je de situatie."

Wie niet durft in te grijpen, kan volgens de onderzoeker ook achteraf steun bieden. "Vraag hoe het met haar gaat. Daarmee laat je zien dat het incident is opgemerkt en dat ze er niet alleen voor staat."