OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Veel mannen zwijgen bij seksuele opmerkingen, nieuwe campagne moet dat veranderen

Beleid

Vandaag, 08:44

Link gekopieerd

Veel mannen spreken hun vrienden, collega's of teamgenoten niet aan als zij seksueel grensoverschrijdende opmerkingen maken tegen vrouwen. Bijna zes op de tien mannen doen dat niet altijd, omdat ze bang zijn de sfeer te verpesten of ruzie te krijgen. Die angst blijkt vaak onterecht, blijkt uit nieuw onderzoek. Daarom start maandag de nieuwe overheidscampagne 'Man, zeg er wat van!'.

Of het nu op straat, in de trein of in de kroeg is: vrouwen krijgen regelmatig te maken met seksueel getinte opmerkingen, vaak vanuit groepen mannen. Uit onderzoek van Ipsos I&O onder duizend mannen blijkt dat ongeveer 80 procent dit gedrag afkeurt. Een even grote groep heeft respect voor mannen die hun vrienden hierop aanspreken, schrijft het AD.

Bang om buiten de groep te vallen

Volgens Mischa Dekker, onderzoeker naar seksueel geweld aan de Universiteit Leiden, speelt groepsdruk een belangrijke rol. "Mannen lachen misschien mee, maar tegelijkertijd keuren ze de opmerking in hun hoofd af. Ze zeggen er alleen niks van, omdat ze willen voorkomen dat ze buiten de groep vallen."

Veel mannen zijn bang om als zeurpiet te worden gezien of een conflict te veroorzaken. Maar volgens Dekker is die angst vaak onterecht, zegt ze in de landelijke krant. "De angst voor conflict wordt door mannen heel erg overschat. Ze zijn onterecht bang dat de rest vindt dat je je over zulke opmerkingen niet druk moet maken."

Lees ook: Partner die alles bepaalt: 1 op de 7 Nederlandse vrouwen maakte het mee

Ook achteraf kun je helpen

Volgens Dekker kunnen mannen ook op andere manieren ingrijpen wanneer een vrouw wordt lastiggevallen. Zo kunnen ze proberen de situatie te onderbreken door de aandacht van de man af te leiden.

"Vraag de man bijvoorbeeld de weg naar het Rijksmuseum. Daarmee leid je hem af en doorbreek je de situatie."

Wie niet durft in te grijpen, kan volgens de onderzoeker ook achteraf steun bieden. "Vraag hoe het met haar gaat. Daarmee laat je zien dat het incident is opgemerkt en dat ze er niet alleen voor staat."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Mannenmars tegen geweld tegen vrouwen: 'Laten we onze verantwoordelijkheid nemen'
Demonstratie
Mannenmars tegen geweld tegen vrouwen: 'Laten we onze verantwoordelijkheid nemen'
Veel jongeren voelen zich onveilig: helft jonge vrouwen seksueel lastiggevallen
Persoonlijke verhalen
Veel jongeren voelen zich onveilig: helft jonge vrouwen seksueel lastiggevallen
Amsterdam start proef met gps-apparaat om slachtoffers beter te beschermen
Beleid
Amsterdam start proef met gps-apparaat om slachtoffers beter te beschermen
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.