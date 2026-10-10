Mannenmars tegen geweld tegen vrouwen: 'Laten we onze verantwoordelijkheid nemen'

Een bijzonder initiatief in Amsterdam: duizenden mannen zijn zaterdag samengekomen voor de Mannenmars voor Veiligheid. Met een tocht van de Dam naar het Museumplein spreken zij zich uit tegen geweld tegen vrouwen en kinderen en vóór veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

Initiatiefnemer Oskar Kroes wil mannen oproepen om verantwoordelijkheid te nemen en elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag. De mars moet een krachtig signaal afgeven dat veiligheid een verantwoordelijkheid van ons allemaal is. "We moeten het als mannen echt beter doen", zegt hij tegen Hart van Nederland.

"Als je kijkt naar de cijfers over geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik, zijn de daders nog altijd vaak mannen."

Geen effect hebben

Mariska de Heer is ook aanwezig. Zij heeft in meerdere relaties te maken gekregen met huiselijk geweld door haar toenmalige partner. Ze vindt het initiatief van de mannen voor deze mars fantastisch. " Er zijn al veel vrouwenmarsen geweest, maar wat ik hier zo mooi aan vind, is dat deze mars door mannen wordt georganiseerd. Dat zij opstaan en zeggen: laten wij onze verantwoordelijkheid nemen."

Ze snapt ook de negatieve reacties die er op de mars zijn. In het Hart van Nederland-panel komt ook naar voren dat bijna de helft van de respondenten (45 procent) aangeeft dat het geen effect gaat hebben om het geweld tegen vrouwen te stoppen. 44 procent spreekt van een klein positief effect.

"Mensen zeggen dat het geen zin heeft en er verschijnen soms nare opmerkingen van mannen. Juist daarom denk ik dat deze mars zo belangrijk is", aldus Mariska.