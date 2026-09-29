Begrip voor slaan vrouw neemt toe, blijkt uit onderzoek

Het aantal Nederlanders dat het onder bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gestegen. In 2012 vond 88 procent van de ondervraagden dat dit nooit te rechtvaardigen is. Inmiddels is dat nog ruim 84 procent, blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg.

De onderzoekers spreken van een dalende weerstand tegen het slaan van vrouwen en maken zich daar zorgen over. In 2022 vond nog 87 procent dat een man zijn vrouw nooit mag slaan.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Jongeren keuren geweld minder vaak af

Er zijn verschillen tussen groepen. Jongeren keuren huiselijk geweld volgens het onderzoek minder vaak af dan ouderen. Ook de financiële situatie speelt een rol. Mensen die zelf ervaren dat ze financieel stabieler zijn, hebben vaker progressievere opvattingen.

Ook over inkomen zijn de denkbeelden veranderd. Meer Nederlanders zijn het als een probleem gaan zien wanneer een vrouw meer verdient dan haar mannelijke partner. Het onderzoek noemt daarbij geen percentages.

Vrouwen voelen zich onveiliger

Vrouwen geven daarnaast vaker aan zich onveilig te voelen. Vooral seksuele intimidatie zorgt voor zorgen. Als mogelijke verklaring voor die verandering noemen de onderzoekers de moord op de 17-jarige Lisa in 2025.

In augustus stapten honderden mensen op de fiets om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen:

1:08 Opnieuw actie voor veiligheid vrouwen, deelnemers worden nageroepen

UvA onderzoeker Mark Boukes wijst daarnaast op veranderende opvattingen in de samenleving. Ook de aandacht voor en invloed van de manosfeer wordt in het onderzoek genoemd.

Op andere gebieden zet de positieve ontwikkeling rond vrouwengelijkheid wel door. Over abortus wordt nog altijd overwegend positief gedacht.

Voor het onderzoek werden antwoorden van 2500 Nederlandse volwassenen geanalyseerd. De onderzoekers vergeleken die resultaten ook met metingen vanaf 2012.