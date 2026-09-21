Vrouw mishandeld na conflict over opvang in Engelen, mannen veroordeeld

Twee mannen van 41 en 43 jaar zijn maandag veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw in Den Bosch. Het geweld volgde op het hoogopgelopen conflict in Engelen over de mogelijke komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen. Het slachtoffer werd ervan beschuldigd protesten van tegenstanders van de opvang te hebben gesaboteerd door vlaggen en protestborden te vernielen.

Op 14 juni van dit jaar zagen de mannen het slachtoffer rijden in Den Bosch en reden haar vervolgens klem. De vrouw werd tegen de grond gewerkt en mishandeld. Ook werd een verfachtige substantie in haar gezicht gegooid.

Politierechter deelt straffen uit

Maandag heeft de politierechter de twee mannen, de 41-jarige Jeremy van L. en de 43-jarige Freek Q., veroordeeld. Van L. kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 120 uur. Daarbovenop kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

Q. werd veroordeeld voor het in het gezicht gooien van de verfachtige substantie. Hij kreeg een taakstraf van 240 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Mannen betuigen spijt

Beide mannen hebben spijt betuigd van hun daden. Van L. zei daarover: "Het had nooit mogen gebeuren."

De rechter hoorde de spijtbetuigingen, maar wees ook op de bredere maatschappelijke gevolgen van het geweld. "Het risico op geweld maakt dat mensen bang worden om zich uit te spreken, het maakt mensen bang en monddood."

De mogelijke komst van de opvanglocatie zorgt al langere tijd voor veel onrust in Engelen. Dorpsbewoners zijn sterk verdeeld over de plannen en staan tegenover elkaar als voor- en tegenstanders van de opvang.