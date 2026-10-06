Veel jongeren voelen zich onveilig: helft jonge vrouwen seksueel lastiggevallen

Een groot deel van de Nederlandse jongeren voelt zich niet altijd veilig. Uit nieuw onderzoek van State of Youth NL, een initiatief van KidsRights, blijkt dat 63 procent van de jongeren tussen de 12 en 29 jaar zich soms tot vaak onveilig voelt. Vooral meisjes en jonge vrouwen vallen op: de helft heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De 25-jarige Julie weet hoe dat voelt. Op haar 13e kreeg ze voor het eerst te maken met straatintimidatie, toen een groep jongens grove seksuele termen naar haar riep. Op haar 16e werd ze door een jongen uit een groep hard op haar billen geslagen.

'Altijd alert'

Ook nu merkt Julie de gevolgen. Ze loopt nauwelijks onbezorgd over straat en houdt voortdurend in de gaten wie er achter haar loopt en wie er om haar heen staat. Ze is nog altijd bang dat iemand haar onverwacht aanraakt.

Die ervaring past in het beeld uit het onderzoek. 82 procent van de jongeren voelt zich weleens onveilig als zij 's avonds op straat zijn en 47 procent voelt zich weleens onveilig in het openbaar vervoer. Van de meisjes en vrouwen vermijdt 54 procent bepaalde plekken omdat ze zich daar onveilig voelen.

Jongeren willen verandering

Marc Dullaert, voorzitter van KidsRights, vindt dat de cijfers volwassenen wakker moeten schudden. Jongeren komen zelf ook met oplossingen: 56 procent wil dat er strenger wordt opgetreden tegen pesten en intimidatie en 51 procent wil meer toezicht. Online willen jongeren onder meer dat schadelijke content sneller wordt verwijderd en meldingen serieuzer worden opgevolgd.