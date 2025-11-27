Honderden vrouwen lopen met lampionnen door Amsterdam voor veiligheid

In Amsterdam-Noord hebben zich donderdagavond opnieuw honderden jonge meiden, vrouwen en andere buurtbewoners verzameld voor de jaarlijkse lampionnentocht 'Veiligheid voor iedereen'. Het lichtprotest is uitgegroeid tot een stevig signaal tegen straatintimidatie en onveiligheid, een probleem dat volgens de initiatiefnemers al jaren speelt en voor veel jonge vrouwen dagelijkse realiteit is.

De tocht wordt georganiseerd door Elance Academy, dat zich al lange tijd inzet voor de veiligheid en weerbaarheid van meisjes en jonge vrouwen tussen de 10 en 27 jaar. Volgens oprichter Aytun Aydin is het hoog tijd om opnieuw van zich te laten horen. Recente cijfers tonen hoe groot het probleem is: in Amsterdam had bijna de helft van de inwoners vorig jaar te maken met één of meer vormen van straatintimidatie, waarbij vooral jonge vrouwen worden getroffen. De lampionnen vormen aan het einde van de tocht de woorden "VEILIG OP STRAAT".

Langs de route hangen posters met "Wij willen veiligheid op straat" en ondernemers lopen mee, net als moeders, meiden en buurtbewoners. Ook worden stickers uitgedeeld die mensen op hun deur kunnen plakken, bedoeld als veilige plek voor iedereen die zich ’s avonds onveilig voelt. Voorafgaand aan de tocht spreken verschillende gasten, onder wie Aytun Aydin en Esther Lagendijk van Stadsdeel Noord.

De tocht duurt zo’n drie kwartier en vormt samen een duidelijk lichtend protest in de wijk. Voor Elance Academy is het belangrijk dat jonge vrouwen zichtbaar zijn in hun eigen buurt. Dat was in 2018 al de reden om de eerste tocht te organiseren, toen Aytun Aydin in Het Parool las over geweld tegen een jonge vrouw in Noord. Sindsdien is de optocht uitgegroeid tot een jaarlijks moment waarop vrouwen laten zien dat zij recht hebben op veilige straten.