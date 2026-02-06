Meldpunt voor onveilig plekken geopend in Noord-Holland na dood Lisa (17)

De provincie Noord-Holland heeft een online meldpunt geopend voor onveilige plekken. Mensen die zich bijvoorbeeld onveilig voelen op bepaalde provinciale wegen, fietspaden of bushaltes kunnen een melding maken via een online loket. De Provinciale Staten hadden het Noord-Hollandse college afgelopen najaar, na de moord op de 17-jarige Lisa, opgeroepen dit in kaart te brengen.

"Iedereen zou zich onderweg veilig moeten voelen en veilig moeten zijn, overdag en 's nachts", zegt gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA). "Dat dit voor veel vrouwen en meisjes nu geen vanzelfsprekendheid is, moet veranderen. Daar kunnen en willen wij als beheerder van fietsroutes, bushaltes en andere locaties aan bijdragen. Als verlichting kapot is of een plek onoverzichtelijk aanvoelt, dan moeten we dat meteen aanpakken."

Noord-Hollanders kunnen zulke situaties telefonisch of per e-mail melden, maar nu ook via een online loket.

Eind november liepen honderden vrouwen in Amsterdam-Noord een lichtprotest om aandacht te vragen voor straatintimidatie en onveiligheid: