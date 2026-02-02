Volg Hart van Nederland
Aanklacht tegen moordverdachte Lisa (17) uitgebreid: ook gelinkt aan poging verkrachting

Crime

Vandaag, 12:42

De aanklacht tegen de verdachte van de moord op Lisa op 20 augustus in Duivendrecht en een verkrachting van een vrouw op de Weesperzijde in Amsterdam is uitgebreid. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ook van een poging tot verkrachting op 10 augustus 2025, eveneens op de Weesperzijde.

Het OM had eerder al aangegeven onderzoek te doen naar de verkrachtingspoging. Inmiddels zijn er resultaten van onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Er is bloed gevonden op een van de schoenen die vermoedelijk van de verdachte zijn. Dit bloed is van het slachtoffer van de poging tot verkrachting, maakte het OM maandag bekend. "Deze resultaten maken dat de verdenking sterker is geworden."

De verdachte gaf eerder aan al zijn hele leven stemmen te horen:

Het OM bespreekt de nieuwe onderzoeksresultaten op de volgende inleidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam op 11 februari, samen met de stand van zaken van het moordonderzoek en het onderzoek naar de verkrachting.

Door ANP

